Экстрасенс Кристина Ольховая назвала пары, которым не стоит заводить детей

Экстрасенс Кристина Ольховая рассказала, что каждое имя несёт свою энергетику. Получается, что в определенных сочетаниях может усиливаться или положительная, или отрицательная. Какое сочетание имен неблагоприятно для создания семьи и рождения детей, пишет Life. Виктор и Антонина

Отношения двух людей с таким сочетанием имён редко оказываются прочными. Мужчина Виктор в этом союзе — очень земной и практичный, а женщина с именем Антонина — очень творческая и любит витать в облаках. Им трудно понять друг друга. Чем дольше влюблённые вместе, тем все острее проявляются противоречия в характерах. Инициатором расставания чаще выступает мужчина по имени Виктор. В случае развода пару ждёт отчаянная борьба за право опеки над общими детьми, которая обернётся большими эмоциональными, психологическими и материальными потерями.

Андрей и Анна

Оба партнёра в таком союзе — независимые люди с разными взглядами и целями в жизни. Между ними нет и не может быть взаимопонимания, а союз держится в основном на физической притягательности. Рождение ребёнка лишь усугубит и без того непростое положение вещей. Отношения чаще всего заканчиваются тем, что женщина с именем Анна уходит и рвет все контакты с бывшим мужем, кого зовут Андрей. При этом брак без детей часто заканчивается по обоюдному согласию, а бывшие супруги остаются друзьями.

Борис и Варвара

Долгосрочные перспективы союза двух людей с такими именами практически равны нулю. То, что начиналось с любви с первого взгляда, заканчивается настоящей войной, в которой никто не хочет уступать. Необузданный нрав каждого из партнеров часто приводит к необдуманным поступкам. Общие дети Бориса и Варвары после развода оказываются не нужны обоим родителям и воспитываются преимущественно бабушками и дедушками.

Олег и Надежда

Этот союз редко бывает прочным. Женщина с именем Надежда не склонна прощать своему избраннику даже малейшей оплошности. У нее, как правило, есть четкие представления о том, каким должен быть муж. Проблема в том, что мужчина по имени Олег редко стремится соответствовать чужим ожиданиям. Со временем отношения влюбленных перерастают в шантаж, разменной монетой в котором становятся дети, что причиняет страдания всем членам семьи.

Егор и Елена

Карма этого союза такова, что рано или поздно один из партнеров начинает страдать от собственной неустроенности, теряет работу и цели в жизни. Второй партнер на первых порах пытается спасти брак, но чем упорнее он тянет все на себе, тем хуже идут дела у обоих. Сложные отношения между Егором и Еленой отражаются и на общих детях. Лучший вариант для партнеров с таким сочетанием имен — разойтись и строить свою жизнь по отдельности. Повторные браки обычно бывают весьма удачными.

Илья и Екатерина

Разница энергетики имен в таком союзе рождает огромное количество обид и непонимания. У них слишком разные взгляды на быт, чтобы влюблённые могли ужиться под одной крышей. Это как раз тот случай, когда семейная лодка разбивается о быт, а все жертвы кораблекрушения тонут в волнах взаимных претензий и ненависти. Лучшее, что может сделать пара с сочетанием имен Илья и Екатерина, — мирно разойтись, сохранив теплые воспоминания друг о друге.

Роман и Регина