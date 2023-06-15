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Экстрасенс Кристина Ольховая назвала пары, которым не стоит заводить детей

Экстрасенс Кристина Ольховая назвала пары, которым не стоит заводить детей

Экстрасенс Кристина Ольховая рассказала, что каждое имя несёт свою энергетику. Получается, что в определенных сочетаниях может усиливаться или положительная, или отрицательная. Какое сочетание имен неблагоприятно для создания семьи и рождения детей, пишет Life.

Виктор и Антонина

Отношения двух людей с таким сочетанием имён редко оказываются прочными. Мужчина Виктор в этом союзе — очень земной и практичный, а женщина с именем Антонина — очень творческая и любит витать в облаках. Им трудно понять друг друга. Чем дольше влюблённые вместе, тем все острее проявляются противоречия в характерах. Инициатором расставания чаще выступает мужчина по имени Виктор. В случае развода пару ждёт отчаянная борьба за право опеки над общими детьми, которая обернётся большими эмоциональными, психологическими и материальными потерями.

Андрей и Анна

Оба партнёра в таком союзе — независимые люди с разными взглядами и целями в жизни. Между ними нет и не может быть взаимопонимания, а союз держится в основном на физической притягательности. Рождение ребёнка лишь усугубит и без того непростое положение вещей. Отношения чаще всего заканчиваются тем, что женщина с именем Анна уходит и рвет все контакты с бывшим мужем, кого зовут Андрей. При этом брак без детей часто заканчивается по обоюдному согласию, а бывшие супруги остаются друзьями.

Борис и Варвара

Долгосрочные перспективы союза двух людей с такими именами практически равны нулю. То, что начиналось с любви с первого взгляда, заканчивается настоящей войной, в которой никто не хочет уступать. Необузданный нрав каждого из партнеров часто приводит к необдуманным поступкам. Общие дети Бориса и Варвары после развода оказываются не нужны обоим родителям и воспитываются преимущественно бабушками и дедушками.

Олег и Надежда

Этот союз редко бывает прочным. Женщина с именем Надежда не склонна прощать своему избраннику даже малейшей оплошности. У нее, как правило, есть четкие представления о том, каким должен быть муж. Проблема в том, что мужчина по имени Олег редко стремится соответствовать чужим ожиданиям. Со временем отношения влюбленных перерастают в шантаж, разменной монетой в котором становятся дети, что причиняет страдания всем членам семьи.

Егор и Елена

Карма этого союза такова, что рано или поздно один из партнеров начинает страдать от собственной неустроенности, теряет работу и цели в жизни. Второй партнер на первых порах пытается спасти брак, но чем упорнее он тянет все на себе, тем хуже идут дела у обоих. Сложные отношения между Егором и Еленой отражаются и на общих детях. Лучший вариант для партнеров с таким сочетанием имен — разойтись и строить свою жизнь по отдельности. Повторные браки обычно бывают весьма удачными.

Илья и Екатерина

Разница энергетики имен в таком союзе рождает огромное количество обид и непонимания. У них слишком разные взгляды на быт, чтобы влюблённые могли ужиться под одной крышей. Это как раз тот случай, когда семейная лодка разбивается о быт, а все жертвы кораблекрушения тонут в волнах взаимных претензий и ненависти. Лучшее, что может сделать пара с сочетанием имен Илья и Екатерина, — мирно разойтись, сохранив теплые воспоминания друг о друге.

Роман и Регина

Сложный союз и в первую очередь для мужчины по имени Роман. С одной стороны, он будет пленен яркой личностью своей избранницы, с другой — неуемная жажда жизни Регины рано или поздно начнет пугать мужа. Ее запросы слишком велики для семейного бюджета, и чем больше Роман будет подстраиваться под интересы Регины, тем дальше он будет уходить от собственного предназначения. Эти роковые отношения часто имеют очень неприятные последствия.

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