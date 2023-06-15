В Сбере рассказали о возможности переводов в 11 стран

Сберу уже сейчас доступны переводы в Индию, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, на сегодняшний день банку доступны переводы в одиннадцать стран.

Также в рамках ПМЭФ Царев рассказал, что портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60 процентов. Ранее Сбер запустил вклады в дирхамах. На текущий момент диапазон ставок составляет от 2 до 3 процентов.