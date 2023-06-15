Михаил Лабковский рассказал, как распознать человека со сложным характером

Люди часто оправдывают свои оплошности сложным характером, но на самом деле психологи легко определяют, на самом ли деле вы им обладаете. Существует понятие "акцентуация". Оно обозначает заостренную характерную черту характера, которая является ведущей для отдельного человека. Именно эту тему объяснил в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский

По его словам, мы можем быть спокойными, а иногда подозрительными и встревоженными. Или то включаемся в реальность, то витаем в облаках и никак не можем сфокусироваться.

Специалист, ссылаясь на труды психолога из США Нэнси Мак-Вильямс, рассказал, что чем больше у нас различных черт, тем лучше мы приспособлены к жизни. Ведущая же черта, из-за которой мы используем только один способ реагирования на реальность, и делает из нас "непростых людей". Проблема в том, что, например, паранойя может помочь при работе в полиции, но никак не скрасит супружескую жизнь. Эта трудность, как отмечает Лабковский, решаема: