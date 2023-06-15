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В Сыктывкаре мужчина слезал с балкона третьего этажа по простыням и сорвался

В Сыктывкаре мужчина слезал с балкона третьего этажа по простыням и сорвалсяСкриншот из видео очевидца

В социальных сетях появилось видео, как мужчина пытается сбежать с третьего этажа по самодельному канату из простыней. Как сообщают очевидцы, горожанин не пострадал.

Инцидент случился 14 июня в Эжвинском районе Сыктывкара по адресу Бумажников, 3. Что именно побудило жителя столицы Коми так эффектно ретироваться с квартиры — неизвестно. Некоторые предполагают, что мужчина таким образом бежал от неожиданной встречи.

“Муж вернулся с командировки раньше”, — иронично комментируют сыктывкарцы.

Удачно слезть по самодельной веревке не удалось — простыни развязались и экстремал упал на землю с высоты второго этажа. По словам очевидцев, мужчина остался жив.

“Живой, мы предлагали вызвать ему “скорую”, но он отказался”, — прокомментировал в социальных сетях Денис Долматов. 

Видео падения смотрите в нашем телеграм-канале 

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