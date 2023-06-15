В Коми придут заморозки до -2 градусов: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, с 16 по 19 июня местами по республике ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы при облачных прояснениях температура воздуха будет понижаться до -2°С.
Районы: 16 июня – в Ижемском районе, 17-19 июня – по республике.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Провести меры по защите садовых насаждений и огородных культур, особое внимание обратить на печное отопление.
- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание), смачивание водой.
- Эксплуатируйте только исправную печь и соблюдайте при этом правила пожарной безопасности. Для обогрева помещений используйте исправные бытовые электроприборы промышленного производства. Запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время. Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления. В случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.
- Не перегружайте электрическую сеть.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.