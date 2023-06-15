В Коми придут заморозки до -2 градусов: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, с 16 по 19 июня местами по республике ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы при облачных прояснениях температура воздуха будет понижаться до -2°С.

Районы: 16 июня – в Ижемском районе, 17-19 июня – по республике.