Сбер и ВЭБ.РФ представили ESG-индекс городов и регионов

ESG-индекс городов и регионов позволяет федеральным органам власти отслеживать системные изменения и достижения в области ESG в разрезе территорий, региональным органам власти и муниципалитетам — выявлять конкурентные преимущества и зоны развития, а бизнесу — синхронизироваться с региональными целями в регионах и городах присутствия. О преимуществах нового подхода представители банка и госкорпорации рассказали на панельной сессии "Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление" в ходе Петербургского международного экономического форума.

Города и регионы уже являются активными участниками повестки устойчивого развития. По оценкам экспертов Сбера, более 25% субъектов Российской Федерации в той или иной степени внедряют подходы устойчивого развития в свою деятельность. Как отметили участники дискуссии, реализация регионами ESG-стратегий и планов позволяет обозначить уровень их участия в реализации национальных проектов и достижении национальных целей.

Повестка устойчивого развития предполагает трансформацию городов и регионов с учётом социальных и экологических параметров, повышения прозрачности и качества управления, внедрения современных цифровых технологий. Использование ESG-принципов позволяет местным властям создавать хороший климат и в прямом, и в переносном смыслах. Улучшение экологии и инвестиционного климата помогает создавать новые технологии и предприятия, сохранять занятость, привлекать в регион бизнес и дополнительные инвестиции. Так, Сбер за прошлый год одобрил финансирование 75 проектов в сфере государственно-частного партнёрства в таких отраслях, как ЖКХ — 5 миллиардов рублей, образование — 56 миллиардов рублей и твёрдые коммунальные отходы — 1 миллиард рублей.

Внедрение ESG-подходов требует совершенствования инструментов оценки эффектов от реализации конкретных политик, планов и проектов в городах и регионах. ESG-индекс городов и регионов России даёт инструмент для комплексного анализа и системной реализации инициатив по ESG-трансформации и отслеживания изменений по территориям.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка

ESG-индекс состоит из двух частей — городской и региональной — и базируется на разработках ВЭБ.РФ и Сбера. Текущая модель охватывает все регионы и 218 городов России. Индекс основан на трёх составляющих E (Environmental), S (Social) и G (Governance), которые одинаково важны для описания ESG-повестки регионов и городов. Он состоит из 16 факторов, которые охватывают широкую сферу: энергоэффективность, инклюзию, образование, водные ресурсы, развитие малого и среднего предпринимательства и другие в разрезах «город» и «регион». В свою очередь база данных модели включает более 60 показателей как для регионов, так и для городов. Индекс будет представлен для свободного доступа на платформе ВЭБ.РФ в четвёртом квартале 2023 г.

ESG-индекс городов и регионов — это общая система координат и инструментов, которая позволит регионам оценить своё положение и прогресс на пути устойчивого развития по сравнению с другими субъектами РФ. Индекс позволяет выявлять лидеров не только по совокупности показателей, но и по отдельным направлениям.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: Сбер уже два года реализует масштабные инициативы по ESG-трансформации регионов. Наличие и прозрачность ESG-рейтингов — один из значимых факторов, которые позволят региону привлекать дополнительное финансирование под конкретные проекты. Когда мы понимаем, как выглядит регион, что там будет развиваться и где можно использовать системные льготные решения, мы как банк можем принять более точное и взвешенное решение. У нас уже сейчас есть более 100 продуктовых решений, которые помогут регионам повышать качество жизни людей. Например, в области обращения с отходами, развития электротранспорта и обслуживающей его инфраструктуры, а также в сфере мониторинга здоровья и образования в дистанционном формате. Сбер, как никто другой, осознаёт ценность образования, поэтому мы понимаем, что развивать города и регионы можно только через знания. Поэтому для сотрудников региональных и муниципальных администраций Сбер до конца года разработает образовательную программу по ESG.