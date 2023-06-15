Клиенты Сбера всё чаще торгуют иностранными бумагами российских эмитентов

В мае 2023 года Сбер возобновил торги иностранными ценными бумагами эмитентов, которые прошли листинг на Московской бирже и ведут свою деятельность в России. Общий объём сделок с такими бумагами в прошлом месяце достиг 11 миллиардов рублей — 4% от всего оборота клиентов Сбера на биржевом рынке. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Всего за один месяц 30 тысяч клиентов провели 343 тысяч сделок с иностранными бумагами эмитентов из России. Средний объём одной сделки составил 31 тысяч рублей. Наиболее популярными иностранными бумагами у клиентов Сбера были расписки "Яндекса", "Полиметалла", VK, "Тинькофф" (TCS) и Softline (Noventiq), отметил Руслан Вестеровский.
Кроме того, благодаря возобновлению торгов клиенты теперь могут завести такие ценные бумаги в Сбер и торговать ими через брокерский счёт. В мае инвесторы перевели таких активов на 130 миллионов рублей. Чаще всего поручения подавались на перевод расписок "Яндекса", VK, Х5 Group, "Полиметалла" и OZON.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
"Вместе с другими участниками рынка и регуляторами мы успешно расширяем возможности российских инвесторов. Реагируя на запросы клиентов, мы увеличили спектр доступных для торгов инструментов, включив в него иностранные ценные бумаги российских эмитентов. В перспективе мы хотели бы видеть в этом перечне также бумаги компаний FMCG-сегмента, длинные инфраструктурные облигации, привязанные к конкретным проектам. Отдельно стоит упомянуть кросс-листинг инструментов с ведущих азиатских рынков (Китай, Вьетнам, Индия), а также арабских рынков в совокупности с созданием условий для прихода на локальный рынок частных инвесторов из этих регионов. Это позволило бы нарастить ликвидность, сделать рынок глубоким и объёмным, а значит, и привлекательным для всех".