Клиенты Сбера всё чаще торгуют иностранными бумагами российских эмитентов

В мае 2023 года Сбер возобновил торги иностранными ценными бумагами эмитентов, которые прошли листинг на Московской бирже и ведут свою деятельность в России. Общий объём сделок с такими бумагами в прошлом месяце достиг 11 миллиардов рублей — 4% от всего оборота клиентов Сбера на биржевом рынке. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Всего за один месяц 30 тысяч клиентов провели 343 тысяч сделок с иностранными бумагами эмитентов из России. Средний объём одной сделки составил 31 тысяч рублей. Наиболее популярными иностранными бумагами у клиентов Сбера были расписки "Яндекса", "Полиметалла", VK, "Тинькофф" (TCS) и Softline (Noventiq), отметил Руслан Вестеровский.

Кроме того, благодаря возобновлению торгов клиенты теперь могут завести такие ценные бумаги в Сбер и торговать ими через брокерский счёт. В мае инвесторы перевели таких активов на 130 миллионов рублей. Чаще всего поручения подавались на перевод расписок "Яндекса", VK, Х5 Group, "Полиметалла" и OZON.