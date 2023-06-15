Пьяная гадалка из Коми сбежала от клиента с золотом и попала в колонию

В Коми вынесли приговор гадалке, которая обокрала клиента. Под предлогом мистического обряда она вынесла из чужого дома золотые украшения, при этом еще и будучи в нетрезвом виде. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Пенсионерка с криминальным прошлым пришла в дом местной жительнице в нетрезвом виде для сеанса гадания. В какой-то момент ей понадобились золотые украшения. Получив их, она выбежала из дома и скрылась с золотой цепочкой и крестиком, которые стоили в сумме 18 тысяч рублей.