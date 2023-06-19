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Афиша на неделю: куда сходить с 19 по 25 июня сыктывкарцам

Афиша на неделю: куда сходить с 19 по 25 июня сыктывкарцамФото Ивана Федосеева

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 19 по 25 июня.

Музыкальные мероприятия

Концерт “Сочи”

  • 23 июня
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6.
  • Вход: 500 рублей
  • Возрастное ограничение: 18+

Концерт “Виа Ледокол”

  • 24 июня
  • Время: 22:30
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6.
  • Вход: 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 18+

Концерт “Великому мужеству верность храня”

  • Время: 12:00
  • Адрес: ЦДК “Октябрь”, улица Советская, 53.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Театральные представления

Спектакль “Шесть комнат”

  • 23 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Академический театр драмы, улица Первомайская, 56
  • Вход — 300 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Спектакль “Поминальная молитва”

  • 24 июня 
  • Время: 18:00
  • Адрес: Академический театр драмы, улица Первомайская, 56
  • Вход — 800 рублей 
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер-классы

Мастер-класс по рисованию картины

  • 25 июня
  • Время: 16:00
  • Адрес: Арт-пространство “Малина”, Сысольское шоссе, 1/3.
  • Вход — 2200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс по дизайну “Книжка-гармошка”

  • 22 июня
  • Время: 16:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “История в деталях”

  • 25 июня
  • Время: 13:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка "Эспланада"

  • 19-23 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставка "Интуиция"

  • 19- 23 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Спортивные мероприятия

Туристический поход с проверкой туристических навыков 

  • 25 июня
  • Время: 10:00
  • Адрес: Лыжная база, улица Лесопарковая, 7/1
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Общегородская зарядка

  • 20-22 июня
  • Время: 9:00
  • Адрес: парк “Строитель”, по улице Старовского.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+
  • 20-23 июня
  • Время: 8:00
  • Адрес: парковая зона по улице Славы, возле администрации.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+
  • 20-21 июня
  • Время: 9:30
  • Адрес: стадион “Лесозавод”, улица Серова, 98.  
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Другие мероприятия

Женский форум "Баланс в большом городе"

  • 24 июня
  • Время: 17:00
  • Адрес: Октябрьский проспект, 131/5 
  • Вход — 1500 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, “Астрал. Женщина в черном”, “Проникновение”, “Хроники Панголинов”, “Снегирь”, “Голова-жестянка”, “Король неба”,  “Форсаж 10”, “Нечто. Монстр из глубин”, “Солнце на вкус”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Трио в перьях-2”, “Мармадюк”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие уточняйте на сайтах кинотеатров

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