Афиша на неделю: куда сходить с 19 по 25 июня сыктывкарцам

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 19 по 25 июня.
Музыкальные мероприятия
Концерт “Сочи”
- 23 июня
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6.
- Вход: 500 рублей
- Возрастное ограничение: 18+
Концерт “Виа Ледокол”
- 24 июня
- Время: 22:30
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6.
- Вход: 200 рублей
- Возрастное ограничение: 18+
Концерт “Великому мужеству верность храня”
- Время: 12:00
- Адрес: ЦДК “Октябрь”, улица Советская, 53.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Театральные представления
Спектакль “Шесть комнат”
- 23 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Академический театр драмы, улица Первомайская, 56
- Вход — 300 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Спектакль “Поминальная молитва”
- 24 июня
- Время: 18:00
- Адрес: Академический театр драмы, улица Первомайская, 56
- Вход — 800 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер-классы
Мастер-класс по рисованию картины
- 25 июня
- Время: 16:00
- Адрес: Арт-пространство “Малина”, Сысольское шоссе, 1/3.
- Вход — 2200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс по дизайну “Книжка-гармошка”
- 22 июня
- Время: 16:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “История в деталях”
- 25 июня
- Время: 13:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка "Эспланада"
- 19-23 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставка "Интуиция"
- 19- 23 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Спортивные мероприятия
Туристический поход с проверкой туристических навыков
- 25 июня
- Время: 10:00
- Адрес: Лыжная база, улица Лесопарковая, 7/1
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Общегородская зарядка
- 20-22 июня
- Время: 9:00
- Адрес: парк “Строитель”, по улице Старовского.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
- 20-23 июня
- Время: 8:00
- Адрес: парковая зона по улице Славы, возле администрации.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
- 20-21 июня
- Время: 9:30
- Адрес: стадион “Лесозавод”, улица Серова, 98.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Другие мероприятия
Женский форум "Баланс в большом городе"
- 24 июня
- Время: 17:00
- Адрес: Октябрьский проспект, 131/5
- Вход — 1500 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, “Астрал. Женщина в черном”, “Проникновение”, “Хроники Панголинов”, “Снегирь”, “Голова-жестянка”, “Король неба”, “Форсаж 10”, “Нечто. Монстр из глубин”, “Солнце на вкус”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Трио в перьях-2”, “Мармадюк”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие уточняйте на сайтах кинотеатров