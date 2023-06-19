Афиша на неделю: куда сходить с 19 по 25 июня сыктывкарцам

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 19 по 25 июня.

Музыкальные мероприятия