В Коми темпы строительства жилья выросли почти на 4%

В Республике Коми с января по май 2023 года в среднем построили на 1-3, 8% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Комистате.



По информации ведомства, в 2023 году в эксплуатацию уже ввели 1358 квартир, причём 610 их них - в домах, которые жители Коми подняли своими силами. Общая площадь жилых помещений от застройщиков превышает 99 тысяч квадратных метров. Население построило чуть больше 65 тысяч квадратных метров. Отметим, в селах и деревнях Коми возведено 35,1 тысячи квадратных метров жилых помещений.

Напомним, в 2022 году в регионе стало на 2720 квартир больше (без учета квартир в общежитии), причем около половины из них построено населением – 1170 квартир. Общая площадь нового жилья - 202,8 тысячи квадратных метров, при этом 128,2 тысячи квадратных метров – это дома, построенные самостоятельно, без участия застройщиков. Добавим, в сельской местности за минувший год введено в эксплуатацию 64,5 тысячи квадратных метров новых жилых помещений.