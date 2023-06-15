Сыктывкарцу, вылившему лимонад на Вечный огонь, грозит уголовная ответственность

В Коми перед судом предстанет 26-летний сыктывкарец. Его обвиняют в публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества (ч.3 ст.354.1 УК РФ). Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 12 апреля 2023 года горожанин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылил на мемориал "Вечной славы" лимонад и затушил пламя Вечного огня.