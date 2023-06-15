Тельцу стоит умерить пыл, а Водолею — подумать о будущем: гороскоп на 15 июня

День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звёзды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Овен. В Овне проснётся настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить ещё больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Овен будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Телец. Граница между уверенностью и самоуверенностью Тельца будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Телец может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Тельца могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звёзды гороскопа советуют Тельцу умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Близнецы. Близнецы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если они захотят, то вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует от Близнецов активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Близнецам же полезно позволить немного собой покомандовать.

Рак. Звёзды гороскопа советуют Раку выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Раку даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – Рак будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!

Лев. Мысли Льва будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Лев способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не пропадут даром: бурная деятельность Льва окажется на редкость успешной и продуктивной.

Дева. День наделяет Деву активностью, творческой жилкой, коммуникабельностью и смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Деве в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Дева способна придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже она сама) долгое время не могли подступиться!

Весы. Весы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг и весь организм будут работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившимся Весам сонными мухами, которые двигаются и соображают, как при замедленной съёмке. Неудивительно, что Весы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Скорпион. Обстоятельства будут поторапливать Скорпиона, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Скорпион сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – Скорпион склонен очень серьёзно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Скорпион будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Стрелец. Стрелец будет готов подумать о своём будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Стрельца будут отличаться чёткостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Стрельцу не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они всё делают не так.

Козерог. Меньше всего на свете Козерога будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звёзды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает всё как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что не стоит попадаться Козерогу под горячую руку – если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать всё, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Козерог будет польщен.

Водолей. Отличный день для того, чтобы Водолей подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звёзды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Водолея окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Поставив перед собой новую цель, Водолей поймёт, как её можно добиться.