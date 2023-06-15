В Коми нашли опасные детские площадки

С началом летнего периода сотрудники прокуратуры Коми проверили детские и спортивные площадки региона, дабы убедиться в их безопасности для самых юных жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Коми. В ходе проверки сотрудники ведомства зафиксировали 120 нарушений, связанных с размещением, содержанием и эксплуатацией детских игровых и спортивных площадок.
Так, в Сыктывкаре обнаружены нарушения в трех основных зонах отдыха: Кировском парке, сквере "под часами" и сквере Детского мира. Оказалось, игровое и спортивное оборудование несет угрозу защемления пальцев рук, а острые углы могут быть травмоопасными для малышей.
В Воркуте на игровых площадках отсутствуют информационные таблички. Кроме того, оборудование некоторых зон отдыха требует ремонта: в рамках проверки обнаружены незатянутые саморезы, коррозия деталей, расслоение фанеры.
В Вуктыле администрация муниципалитета халатно отнеслась к "бумажному" вопросу. Прокуроры не обнаружили соответствующих эксплуатационных документов.
В Княжпогостском районе 15 из 45 детских зон отдыха работают с нарушениями. Помимо мелких неисправностей, на одной из площадок проверяющие и вовсе обнаружили открытый канализационный люк.
Похожие нарушения прокуроры выявили почти во всех муниципалитетах Коми. В целях их устранения сотрудники ведомства внесли 31 представление. За ходом работы будут следить территориальные прокуроры.