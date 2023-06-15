В Коми нашли опасные детские площадки

С началом летнего периода сотрудники прокуратуры Коми проверили детские и спортивные площадки региона, дабы убедиться в их безопасности для самых юных жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Коми. В ходе проверки сотрудники ведомства зафиксировали 120 нарушений, связанных с размещением, содержанием и эксплуатацией детских игровых и спортивных площадок.

Так, в Сыктывкаре обнаружены нарушения в трех основных зонах отдыха: Кировском парке, сквере "под часами" и сквере Детского мира. Оказалось, игровое и спортивное оборудование несет угрозу защемления пальцев рук, а острые углы могут быть травмоопасными для малышей.