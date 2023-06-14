Сбер на ПМЭФ обсудил новые тренды развития экономики и бизнеса

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в питч-сессии на тему "Бизнес как социальный лифт", на ней обсуждались новые тренды развития экономики и бизнеса.

В сессии, которая прошла на совместной площадке ВЭБ.РФ и журнала "Эксперт", также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова и Председатель Правления ООО "Сибирская экспортно-импортная компания" Николай Дунаев.

Анатолий Попов считает, что предпринимательство — это призвание, поскольку каждый предприниматель служит своим клиентам, команде, контрагентам. По его словам, предпринимательский дух существует и в крупных корпорациях. Например, в Сбере действует система гибкого управления проектами Agile. У владельцев продуктов есть большая команда, а руководитель команды — классический предприниматель: он следит за метриками, создаёт планы развития всего продукта, отслеживает конкуренцию, ценообразование и улучшает процессы и показатели, а также отслеживает потребности своих клиентов. Спикер подчеркнул, что в предпринимательской среде эти навыки очень востребованы.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Сбер сопровождает предпринимателя на всех этапах жизненного цикла, начиная с идеи по созданию собственного бизнеса. Мы помогаем сформировать бизнес-план, оцифровать бизнес-идею, открыть свой бизнес и двигаться дальше. Важнейший элемент масштабирования работы предпринимателя — банковское финансирование. Мы финансируем 46% малых и средних предприятий страны и продолжаем наращивать свою долю на рынке. 16% предприятий имеют расчётные счета и действующий кредит. Наши инструменты и технологии помогают делать финансирование более доступным: уже 80% кредитов выдаётся полностью цифровым путём".

Спикер отметил, что Сбер активно развивает совместную программу с Минэкономразвития, чтобы значительно упростить пути и рабочие процессы для предпринимателей, сделать возможным только по ИНН предпринимателя осуществлять все механизмы господдержки, без дополнительной отчётности, удобным дистанционным путём.