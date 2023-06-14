Ракам — конфликты, а Овнам — важные новости: Тамара Глоба дала прогноз с 14 по 18 июня

У россиян началась четырехдневная рабочая неделя, после чего всех ждут еще два выходных. Что обещают звезды с 13 по 18 июня каждому знаку зодиака, рассказали на сайте "7 дней.ru". Овен

Как и сами Овны, период ожидается энергичный. Конец недели будет богат на события. Запланируйте все важные дела на пятницу.

В целом неделя удачная для Овнов. В выходные следует быть осторожными. Многим представителям огненной стихии захочется рисковать. И лучше уж вам выбрать азартные игры, чем экстрим. Поберегите себя.

Телец

Если на этой неделе Тельцы планировали переговоры и публичные выступления, то переживать точно не стоит. Ведь пройдут они на ура. Касается это и посещения светских мероприятий.

Период со среды по воскресенье очень удачный. Но наибольший успех Тельцам принесет пятница.

Близнецы

Близнецы будут настроены на романтическую волну. В отношениях с любимым человеком появится больше нежности и чувственности. А вот тех, у кого нет пары, звезды предостерегают. Знакомства, завязавшиеся в этот период, не приведут к серьезным отношениям. Они будут, скорее, напоминать курортный роман.

Среда - благоприятный день для дел, но начиная с четверга есть риск столкнуться с трудностями и препятствиями.

Рак

Среда будет самой неудачной для Раков. Возможны конфликты и необдуманные покупки. А вот дальше дела пойдут на лад. Причем во всех отношениях. Удача будет сопутствовать как на работе, так и в личной жизни.

В пятницу можете смело устроить себе шоппинг или сходить в салон красоты. В воскресенье, в день новолуния, лучше не рисковать и провести его спокойно, например, за настольными играми.

Лев

Будьте осторожны с информацией на этой неделе. Важно внимательно ее проверять. Звезды предупреждают: не вкладывайтесь в проекты, которые практически невозможно будет реализовать. В целом неделя сулит вам успех, но ошибки не исключены. Выходные рекомендуется провести на природе в кругу близких. Вы получите энергию и хорошее настроение на всю следующую неделю.

Дева

На этой неделе повелитель вашего знака Меркурий конфликтует с Сатурном. А это планета задержек и препятствий. Девам пора сделать передышку и набраться терпения. Небольшими шагами вы достигнете своих целей. Никаких резких движений и скачков. Тем более Сатурн вам этого не позволит.

А вот личная жизнь будет складываться хорошо. Проведите время с любимым человеком, заодно позаботьтесь о себе. Подчеркните свою красоту, сходите в салон или спа.

Весы

Эта неделя благоприятна для Весов. Но вот что интересно: первая ее половина больше подходит для развлечений и тусовок, а вторая - для интеллектуальной деятельности и работы. Поэтому переговоры звезды советуют назначать именно на период с четверга по воскресенье. Если подстроитесь под столь нетипичный график, результаты вас порадуют.

Скорпион

Если есть нерешенные дела и вопросы, связанные с деньгами и работой, сейчас самое время закрыть их. Кстати, очень удачной в этом плане станет среда. Можно смело браться за самые важные задачи.

Девизом Скорпионов на этой неделе будет фраза: «Только бизнес, ничего личного». В отношениях с любимым человеком все будет спокойно и даже сдержанно. Главное - контролируйте свои эмоции.

Стрелец

Обратите внимание на крупные долгосрочные проекты. Начать их лучше в среду, либо в воскресенье. Это самые удачные дни для вас. Но быстрых, сиюминутных результатов не ждите.

Однако если Стрельцы используют эту неделю как надо, очень скоро смогут гордиться собой, а окружающие будут поражены. Одним словом, будущие результаты превзойдут все ожидания.

Козерог

Если вы планировали пробежаться по различным инстанциям, то неделя для этого максимально удачная. А вопросы юридического характера решатся легко и быстро. Заняться всем этим лучше завтра. Ведь дальше ваш повелитель Сатурн

остановится накануне ретроградности. Дела временно застопорятся.

Водолей

Умиротворение и спокойствие ожидает Водолеев на этой неделе. Дела будут идти своим чередом, проблем и препятствий не предвидится. Продолжайте заниматься уже действующими проектами. Некоторым Водолеям не мешало бы навести порядок в делах, документах, а также в своих мыслях.

В четверг вы заметно оживитесь, появится активность. А вот выходные звезды советуют провести без каких-либо рисков, вам подойдет пассивный отдых.

Рыбы