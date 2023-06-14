Врач объяснила, кому полезно пить квас и можно ли после него садиться за руль

Квас считается традиционным русским напитком, которым утоляют жажду в жару, однако полезен он не только этим. В составе напитка содержится множество полезных веществ, которые помогают функционировать всем системам организма. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы, предотвращения ломкости сосудов", – сообщила эксперт.
Однако, по словам гастроэнтеролога, не всякий квас полезен. Так, промышленный квас, в отличие от домашнего, содержит много сахара, красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок.
"Промышленный квас нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой", – предостерегла кандидат наук Екатерина Кашух.
Кроме того, не стоит забывать, что квас, домашний или промышленный, – это продукт брожения, поэтому в нем есть небольшое количество алкоголя – до 1,2% от объема напитка. Поэтому беременным женщинам и детям употреблять его можно только в ограниченном количестве.
"Садиться за руль сразу после употребления кваса не стоит – лучше подождать некоторое время", – посоветовала врач.