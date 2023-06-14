Сыктывкарцы нашли в лесу гигантские грибы

Сыктывкарец Михаил Рочев (фамилия изменена, - прим.ред.) поделился в соцсетях фотографиями с “тихой охоты”. Улов оказался ошеломляющим – вместе с семьей мужчина нашел несколько гигантских грибов. Журналист “Про Города” выяснил, где выросли такие красавцы и не оказались ли они червивыми.
Мужчина рассказал, что в середине июня на выходных ездил с супругой на природу в район Визиндора.
“Там грибы и собрали. Получилось порядка двух ведер, в основном подосиновики, белые, подберезовики”, – признался сыктывкарец.
Михаил поделился, что все грибы оказались абсолютно чистые, без единой червоточины.
“Варили их в деревне с молоком, готовили традиционную картошку жареную с грибами и еще отварили на заморозку”, – рассказал мужчина.
Это была не первая “тихая охота” для сыктывкарцев в 2023 году.
“Первый раз выезжали за грибами на проверку в предыдущую пятницу, 9 июня, после работы. Ездили в район Коччойяга, набрали пол ведра. Сами удивились такому выходу”, – подытожил Михаил.