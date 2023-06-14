Сыктывкарцы нашли в лесу гигантские грибы

Сыктывкарец Михаил Рочев (фамилия изменена, - прим.ред.) поделился в соцсетях фотографиями с “тихой охоты”. Улов оказался ошеломляющим – вместе с семьей мужчина нашел несколько гигантских грибов. Журналист “Про Города” выяснил, где выросли такие красавцы и не оказались ли они червивыми.

Мужчина рассказал, что в середине июня на выходных ездил с супругой на природу в район Визиндора.

“Там грибы и собрали. Получилось порядка двух ведер, в основном подосиновики, белые, подберезовики”, – признался сыктывкарец.

Михаил поделился, что все грибы оказались абсолютно чистые, без единой червоточины.