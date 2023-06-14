Сыктывкарец, который подрался с женщиной, попросил миллион рублей за побои

В суде столицы Коми рассмотрели встречные иски от мужчины и женщины, которые в пылу ссоры устроили потасовку и оба в ней пострадали. Мужчина попросил в качестве возмещения вреда целый миллион рублей, а женщина ограничилась суммой в 300 тысяч.

Согласно материалам дела, однажды вечером сыктывкарцы встретились в квартире, чтобы выпить, но посиделки переросли в ссору, в ходе которой мужчина поднял на женщину руку. Он схватил ее за одежду и толкнул, но та не удержалась и в падении ударилась головой об стену. Но это не остановило разъяренного парня, и тот снова толкнул ее, от чего она опять ударилась, на этот раз головой о вешалку. При всем этом избиение происходило на глазах у восьмилетнего сына женщины.