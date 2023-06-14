Сыктывкарец, который подрался с женщиной, попросил миллион рублей за побои

В суде столицы Коми рассмотрели встречные иски от мужчины и женщины, которые в пылу ссоры устроили потасовку и оба в ней пострадали. Мужчина попросил в качестве возмещения вреда целый миллион рублей, а женщина ограничилась суммой в 300 тысяч.
Согласно материалам дела, однажды вечером сыктывкарцы встретились в квартире, чтобы выпить, но посиделки переросли в ссору, в ходе которой мужчина поднял на женщину руку. Он схватил ее за одежду и толкнул, но та не удержалась и в падении ударилась головой об стену. Но это не остановило разъяренного парня, и тот снова толкнул ее, от чего она опять ударилась, на этот раз головой о вешалку. При всем этом избиение происходило на глазах у восьмилетнего сына женщины.
Женщина решила, что должна защитить себя, поэтому схватила нож и ранила им мужчину. Только так драку удалось остановить.
Позже сыктывкарцы встретились в суде. В результате мужчина получил административное наказание, а вот на женщину завели уголовное дело. В итоге с мужчины взыскали 50 тысяч рублей, а женщине пришлось заплатить 80 тысяч. Кроме того, с сыктывкарки взыскали еще 92 тысячи в пользу госучреждения, которое занималось лечением пострадавшего участника драки.