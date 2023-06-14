Сбер утвердил Политику ответственного финансирования (далее - Политика), которая разработана с учётом лучшего международного опыта и подходов к управлению ESG -рисками кредитно-инвестиционных портфелей крупнейших банков мира — лидеров ESG-повестки и банков развития. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Политика Сбера — первый комплексный документ такого уровня, представленный рынку от лица системообразующей финансовой организации. Документ задаёт новые стандарты на рынке, поскольку не только представляет наиболее комплексный и детальный подход к описанию миссии и принципов ответственного финансирования, но и закрепляет прозрачный механизм оценки рисков и принятия решений о финансировании.

Документ нацелен на содействие в ESG -трансформации клиентов и взаимовыгодное сотрудничество для лучшего управления ESG-рисками. Он описывает дифференцированные меры реагирования в зависимости от степени риска, содержит информацию об устойчивых кредитных продуктах и упоминает линейку нефинансовых ESG-продуктов Сбера. Политика делает подходы Сбера к принятию решений по ответственному финансированию более прозрачными для клиентов.