Отпускные можно увеличить: от чего зависят выплаты и как получить больше

Но не все знают, что сумма выплат за него будет зависеть от множества факторов, даже от выданных ранее премий. Как получить самые большие отпускные рассказал портал Life.
Отпускные традиционно рассчитываются из среднего заработка за последний год. Поэтому выгоднее всего, чтобы получить максимальные выплаты, брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты. Тогда в расчет попадут только полные отработанные месяцы. Такую рекомендацию дал HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.
"Не стоит забывать и тот факт, что в расчёт отпускных попадают только рабочие дни, за исключением командировок и больничных, потому что по ним выплаты из средних показателей уже учтены. Также я рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет государственных праздников или их количество минимально, например в августе, октябре. В эти периоды самое большое количество рабочих дней, и выплаты, соответственно, будут больше. И наоборот, самые невыгодные с точки зрения рабочего отпуска месяцы вроде января, мая. Понятно, что за счёт больших праздников отдохнуть получится дольше, но с финансовой точки зрения это невыгодно", — добавил Кирилл Степаненко.
Он обратил внимание и еще на один нюанс. Речь идет о работниках, которые ожидают в ближайшее время повышения заработной платы. В этом случае стратегически правильнее будет дождаться первой повышенной выплаты или любой следующей, чтобы обновленная оплата труда попала в расчёт отпускных.
Специалисты обращают внимание, что выплачиваются отпускные с учетом средней зарплаты по году. При этом влияют все дополнительные надбавки, премии и прочие дополнительные доплаты, которые причитались сотруднику в качестве вознаграждения помимо зарплаты.