Отпускные можно увеличить: от чего зависят выплаты и как получить больше

Но не все знают, что сумма выплат за него будет зависеть от множества факторов, даже от выданных ранее премий. Как получить самые большие отпускные рассказал портал Life.

Отпускные традиционно рассчитываются из среднего заработка за последний год. Поэтому выгоднее всего, чтобы получить максимальные выплаты, брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты. Тогда в расчет попадут только полные отработанные месяцы. Такую рекомендацию дал HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.