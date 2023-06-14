На пилораму под Сыктывкаром пришли два диких кабана

В районе Човью под Сыктывкаром на пилораму заявились два диких зверя. Рабочие лицезрели пару диких кабанов, которые пришли прямо на территорию предприятия, сообщает "Комиинформ".

Это произошло 13 июня. На кадрах с места событий видно, как крупные животные спокойно прогуливались по территории. В целях безопасности рабочие решили закрыться в автомобиле, ведь кабаны славятся своим агрессивным поведением и могут быть опасны.