Астролог назвала знаки зодиака свернут горы, работая в одной команде

Легче всего сдружиться в одном коллективе удается представителям знаков зодиака одной стихии, но максимально эффективным будет тот коллектив, где работают люди разных стихий. Об этом рассказала в разговоре с "Москвой 24" астролог Евгения Шустина.

Буквально с полуслова понимают друг друга огненные знаки. Они схватывают идею на лету и быстро берутся за дело. А представители земной стихии прекрасно внедряют то, что придумали до них. У воздушных знаков зодиака хорошо подвешен язык, поэтому они отлично работают вместе там, где надо вести переговоры или налаживать взаимодействие.