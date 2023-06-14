С экс-мэра Сыктывкара Романа Зенищева взыскали 385 тысяч рублей

Бывший мэр столицы Коми Роман Зенищев расплатился с назначенным ему штрафом. Сумму в 385 860 рублей он начал выплачивать еще в местах лишения свободы. После его освобождения взыскание производилось из заработной платы. Об этом рассказали в УФССП по Коми.
Окончено исполнительное производство о взыскании с бывшего мэра Сыктывкара ущерба, причиненного преступлением, в размере 385 860 рублей.
Требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворяются в первую очередь. В ходе принудительного исполнения этого требования допускается обращение взыскания на 70 % дохода, на должника не распространяется право на сохранение прожиточного минимума.
Напомним, экс-глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев, а также фигурант “дела Гайзера”, отбыл свое наказание в октябре 2022 года.