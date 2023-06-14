С экс-мэра Сыктывкара Романа Зенищева взыскали 385 тысяч рублей

Бывший мэр столицы Коми Роман Зенищев расплатился с назначенным ему штрафом. Сумму в 385 860 рублей он начал выплачивать еще в местах лишения свободы. После его освобождения взыскание производилось из заработной платы. Об этом рассказали в УФССП по Коми.

Окончено исполнительное производство о взыскании с бывшего мэра Сыктывкара ущерба, причиненного преступлением, в размере 385 860 рублей.