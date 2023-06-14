Топ-5 необычных женских имен из СССР, вернувшихся в моду в 2023 году

Евсения, Забава, Аксиния — девочками с этими именами уже забиты детские сады, вскоре они пачками будут приходить в первые классы. В наше время многие родители стремятся выбрать для своих детей необычные и редкие имена. Ведь знают, они помогут выделить исключительную личность ребенка из "серой массы", подчеркнуть его индивидуальность. О пяти причудливых женских именах СССР, которые набирают популярность в последнее время, рассказал портал Life.

Регина

Имя Регина происходит от латинского слова, означающего "царица". Его обладательница обычно является сильной и уверенной в себе девушкой, которая любит контролировать ситуацию и быть лидером. Также это женское имя ассоциируется с роскошью и благородством.