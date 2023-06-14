Тельцы вытянут счастливый билет, а Девы ввяжутся в авантюру: гороскоп на 14 июня

Среда, 14 июня, довольно плодотворный день. Вы решите многие проблемы, с которыми раньше не удавалось справиться. Гармонично сложатся отношения с близкими людьми, не будет повод для разногласий и ссор. В это время лучше избежать любых перегрузок. ОВЕН. Этот день может оказаться связан с дополнительными расходами. Высока вероятность увеличения бюджета на мероприятия, связанные с отдыхом, хобби, развлечениями, нуждами детей. В течение дня могут возрасти аппетиты, появиться расточительность.

ТЕЛЕЦ. В этот день велики шансы вытянуть счастливый билет и удовлетворить свои немалые запросы. Придется поволноваться, поднять ставки и приложить усилия. Многие из вас будут склонны к эффектным широким жестам, могут не знать меры в действиях и эмоциях.

БЛИЗНЕЦЫ. Самые важные сюжеты этого дня могут развернуться вдали от их текущего местонахождения. Удача, вполне возможная в эти сутки, может прийти к ним тайным путем. Возрастает вероятность получения прибыли и приумножения личных ресурсов благодаря прежним вложениям и сбережениям.

РАК. Этот день может подтолкнуть к участию в масштабном авантюрном мероприятии. Звезды считают, что шансы на прибыль есть, но советуют учитывать риски и согласовывать свои материальные интересы с моральными принципами.

ЛЕВ. Вы становитесь более амбициозными и можете начать измерять успех материальными категориями. Именно по этой причине вас поманить прибыльный бизнес, заинтересовать хорошо оплачиваемая должность. В погоне за крупной целью рискуете стать расточительными и азартными авантюристами.

ДЕВА. В процессе игры вас ждут приключения — столкновения с авторитетами, расходы и авантюры. Звезды советуют рисковать лишь ради важных целей и ценностей, не размениваясь на мелочи. Не стоит выходить за рамки закона и договора.

ВЕСЫ. В этот день способны принести сильное волнение, которое не обязательно будет иметь негативный оттенок. Возможен легкий естественный стресс, вызванный сложной игрой, крупной сделкой или высокими финансовыми ставками. Но все же не стоит забывать и о рисках.

СКОРПИОН. Этот день покажет, насколько сбалансированы ваши интересы и других людей. Возможно, в дело будут замешаны материальные, юридические, творческие аспекты. Чужое великодушие может обернуться гневом. Удача ждет там, где дорабатывается история прошлого.

СТРЕЛЕЦ. Этот день может нести немало хлопот, но при должном усердии сулит неплохую отдачу. Чтобы добиться своего, придется учесть массу важных деталей. Дополнительные проблемы и потребности могут появиться в связи с нуждами питомцев.

КОЗЕРОГ. Сегодня звезды сулят вам удачу, но предупреждают, что даром она не достанется. Возможно, в порыве энтузиазма придется расширить список задач, потратить больше денег. Мощным мотивом для перевыполнения плана может стать любовь или творческое вдохновение.

ВОДОЛЕЙ. Этот день может быть ознаменован важным моментом в близком кругу. Возможно домашнее торжество, расширение владений, пополнение в семье, покупка жилья. Подходящий момент для праздника в компании близких друзей.