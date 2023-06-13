В России хотят возродить легендарную "Оку"

Министерство промышленности и торговли поддерживает возрождение автомобильного бренда "Ока". Такое заявление в беседе сделал глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Ладе", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", — приводит его слова РИА "Новости".