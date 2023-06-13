В Сыктывкаре на парковке у торгового центра пострадала женщина-пешеход

12 июня в столице Коми произошло ДТП: на стоянке возле торгового центра столкнулись ВАЗ и Renault Logan. В аварии пострадала женщина, которая оказалась рядом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По информации ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 двигался задним ходом по автостоянке торгового центра "Июнь" и врезался в Renault Logan. После столкновения иномарка наехала на женщину, которая находилась на территории парковки между стоявшими машинами.