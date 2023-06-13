Афиша на неделю: куда сходить с 13 по 18 июня сыктывкарцам

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми с 12 по 18 июня.

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, Мой пес Руни”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “До рассвета”, “Снегирь”, “Комната чудес”, “Голова-жестянка”, “Форсаж 10”, “Нечто. Монстр из глубин”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Трио в перьях-2”, “Мармадюк”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.