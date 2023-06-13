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Афиша на неделю: куда сходить с 13 по 18 июня сыктывкарцам

Афиша на неделю: куда сходить с 13 по 18 июня сыктывкарцамФото "Про Город Сыктывкар"

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми с 12  по 18 июня.

Музыкальные мероприятия

Музыкальный детектив “Ищите женщину”

  • 16 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Академический театр драмы, ул. Первомайская, 56
  • Вход — 500-2000 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт FROSTSKOLD

  • 17 июня
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, ул. Куратова, 73/6.
  • Вход: 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 18+

Театральные представления

Сказка “Красная шапочка”

  • 18 июня
  • Время: 11:00
  • Адрес: Академический театр драмы, ул. Первомайская, 56
  • Вход — 300 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Мастер-классы

Мастер-класс “Сказочная керамика”

  • 17 июня
  • Время: 10:30
  • 18 июня
  • Время: 18:00
  • Адрес: “Школа керамики Анны Роговой”, ул. Бабушкина, 19.
  • Вход — 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “История в деталях”

  • 18 июня
  • Время: 11:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка "Эспланада"

  • 13-16 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставка "Интуиция"

  • 13— 16 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Спортивные мероприятия

Городские соревнования по волейболу

  • 17 июня
  • Время: 11:00
  • Адрес: ул. Морозова, 165
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Общегородская зарядка

  • 13-15 июня
  • Время: 9:00
  • Адрес: парк “Строитель”, по ул Старовского.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+
     
  • 13-16 июня
  • Время: 8:00
  • Адрес: парковая зона по ул. Славы, возле Администрации.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+
     
  • 13-14 июня
  • Время: 9:30
  • Адрес: стадион “Лесозавод”, ул. Серова, 98.  
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, Мой пес Руни”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “До рассвета”, “Снегирь”, “Комната чудес”, “Голова-жестянка”, “Форсаж 10”, “Нечто. Монстр из глубин”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Трио в перьях-2”, “Мармадюк”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.

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