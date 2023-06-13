Афиша на неделю: куда сходить с 13 по 18 июня сыктывкарцам

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми с 12 по 18 июня.
Музыкальные мероприятия
Музыкальный детектив “Ищите женщину”
- 16 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Академический театр драмы, ул. Первомайская, 56
- Вход — 500-2000 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт FROSTSKOLD
- 17 июня
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, ул. Куратова, 73/6.
- Вход: 200 рублей
- Возрастное ограничение: 18+
Театральные представления
Сказка “Красная шапочка”
- 18 июня
- Время: 11:00
- Адрес: Академический театр драмы, ул. Первомайская, 56
- Вход — 300 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Мастер-классы
Мастер-класс “Сказочная керамика”
- 17 июня
- Время: 10:30
- 18 июня
- Время: 18:00
- Адрес: “Школа керамики Анны Роговой”, ул. Бабушкина, 19.
- Вход — 600 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “История в деталях”
- 18 июня
- Время: 11:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка "Эспланада"
- 13-16 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставка "Интуиция"
- 13— 16 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Спортивные мероприятия
Городские соревнования по волейболу
- 17 июня
- Время: 11:00
- Адрес: ул. Морозова, 165
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Общегородская зарядка
- 13-15 июня
- Время: 9:00
- Адрес: парк “Строитель”, по ул Старовского.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
- 13-16 июня
- Время: 8:00
- Адрес: парковая зона по ул. Славы, возле Администрации.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
- 13-14 июня
- Время: 9:30
- Адрес: стадион “Лесозавод”, ул. Серова, 98.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Переводчик”, Мой пес Руни”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “До рассвета”, “Снегирь”, “Комната чудес”, “Голова-жестянка”, “Форсаж 10”, “Нечто. Монстр из глубин”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Трио в перьях-2”, “Мармадюк”, “Маша и Медведь в кино: Скажите “Ой!”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.