Оборот платёжного сервиса SberPay в Республике Коми превысил 3 миллиарда рублей

С начала 2023 года объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе достиг и превысил 12 миллиардов рублей . Это почти в два раза больше , чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 8,5 миллионов операций за пять месяцев текущего года. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года.



По итогам пяти месяцев 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле банка превысила прошлогодний показатель в два раза и составила более 40%.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: "Сбер постоянно работает над тем, чтобы предоставлять самые передовые и безопасные способы для оплаты товаров и услуг. С помощью S berPay наши клиенты совершают покупки максимально удобно и безопасно, так как при онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте партнёра или в кошельке. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании" .