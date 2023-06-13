Оборот платёжного сервиса SberPay в Республике Коми превысил 3 миллиарда рублей

С начала 2023 года объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе достиг и превысил 12 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 8,5 миллионов операций за пять месяцев текущего года. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года.
По итогам пяти месяцев 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле банка превысила прошлогодний показатель в два раза и составила более 40%.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Сбер постоянно работает над тем, чтобы предоставлять самые передовые и безопасные способы для оплаты товаров и услуг. С помощью SberPay наши клиенты совершают покупки максимально удобно и безопасно, так как при онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте партнёра или в кошельке. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании".
Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.