Ретроградный Плутон в Козероге: может как помочь, так и испортить всем жизнь

11 июня Плутон продолжает свое ретроградное движение, но переходит в знак зодиака Козерог. Как изменится наша жизнь и чего ждать от астрологического явления, рассказал портал Life. Ретроградным Плутон называется тогда, когда при взгляде на него создается ощущение, что он движется назад. В непривычном для себя направлении. В таком состоянии карликовая планета находится уже с 1 мая, и начинала она этот путь в знаке зодиака Водолей, а вот сегодня, 11 июня 2023 года, переходит в знак зодиака Козерог. Как это отразится на нашей жизни, что стоит делать, а что нет в данный период?

Что такое ретроградный Плутон и что он с собой принесет?

Так как Плутон находится дальше всех от Земли, то период его пребывания в состоянии ретроградности дольше, чем у других небесных тел, — примерно полгода плюс-минус. Четверть этого периода он уже провел в Водолее и вот сегодня переходит в знак зодиака Козерог, где останется до конца — до 10–11 октября. Плутон был открыт лишь в 1930 году и первоначально признан планетой. Однако позднее, в 2006 году, когда были обнаружены и другие подобные объекты Вселенной, ученые решили, что на полноценную планету он не тянет, и назвали карликовым. Тем не менее влияние Плутона на человека ни капли не уменьшилось.

Плутон не просто так был назван в честь римского бога подземного мира. Согласно астрологии, он отвечает не только за смерть, но и за все скрытое от людей в физическом и эмоциональном плане. Его цель — открыть тайны и вынести их из тьмы на свет, Плутон несет правду и истину. Это не всегда хорошо, однако необходимость этого очевидна. Кроме того, сфера ответственности светила также распространяется на власть, криминал, катастрофы, насилие и войны. Однако есть и светлое: обновление, изменения и очищение. В период ретроградности сила Плутона особенно увеличивается, причём во всех присущих ему направлениях. Чтобы прожить этот период удачно, лучше не поступать опрометчиво, а все решения хорошо взвешивать.

Ретроградный Плутон 2023 — что нельзя делать

Ретроградный Плутон имеет как положительное влияние, так и отрицательное. Именно поэтому в этот период надо быть осторожными в определенных сферах. В частности, финансовой и карьерной. Рассказываем, с чем лучше не связываться в это время.

Звёзды в этот период не советуют людям давать или брать в долг, открывать кредиты, заводить кредитные карты, оформлять ипотеки.

Делать какие-либо операции, если нет острой необходимости.

Не стоит начинать новые проекты.

Спешить в принятии решений, подписывать какие-либо документы второпях.

Рисковать своей карьерой.

В это время активизируются манипуляторы, поэтому следует быть крайне осторожными с теми, кто пытается навязать вам свое мнение. Следует не верить людям на слово, а всегда просить подтверждающий документ.

Что можно делать в период ретроградного Плутона в знаке зодиака Козерог

Плутон обладает огромной силой менять многие вещи. Например, те, что раньше вызывали приступы гнева, проявят себя в новом свете. Пора подумать о будущем и переосмыслить свою жизнь. Что следует делать в период ретроградности Плутона.