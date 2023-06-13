В Россию вернули пленного бойца из Коми

В Россию 11 июня вернулись 94 военнослужащих, находившихся в плену. Среди них был житель Коми. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам человека Вера Железцова.

"С особой радостью делюсь этой новостью — среди возвращенных ребят наш земляк. Это завершение очередного этапа кропотливой работы, проделанной министерством обороны и другими структурами. Сердечно и от всей души разделяем те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие наших защитников", — сказала Вера Железцова.