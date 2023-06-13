Жители Коми хранят в банках более 173 миллиардов рублей

Нацбанк подсчитал накопления жителей Коми и выяснил, что на 1 мая 2023 года на счетах в банках они держали 173,1 миллиарда рублей. С начала года объем вкладов вырос на 3,2%.

Львиная доля денег держится в рублях: 95,5% всех средств на вкладах. Как сообщили в банке, средняя максимальная процентная ставка в крупнейших банках составила 7,75%.