Жители Коми хранят в банках более 173 миллиардов рублей

Нацбанк подсчитал накопления жителей Коми и выяснил, что на 1 мая 2023 года на счетах в банках они держали 173,1 миллиарда рублей. С начала года объем вкладов вырос на 3,2%.
Львиная доля денег держится в рублях: 95,5% всех средств на вкладах. Как сообщили в банке, средняя максимальная процентная ставка в крупнейших банках составила 7,75%.
Как отметили в Отделении Банка России по Коми, текущие ставки по вкладам защищают сбережения от обесценения. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Поэтому те проценты, которые банки предлагают сегодня и которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, будут покрывать общий рост цен за это время.
При этом банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей.