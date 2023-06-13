Грузовик, гигантские камни и покрышки: богатыри продемонстрировали сыктывкарцам свою силу

В День города и День России в Сыктывкаре проходило множество ярких мероприятий. Но самым зрелищным событием 12 июня 2023 года стало спортивное шоу “Силовой экстрим”. Журналист “Про Города” побывал на мероприятии и подготовил фотоотчет.

В этом году за победу соревновались семь богатырей: Юрий Колмаков – Омск, Павел Бекетов – Санкт-Петербург, Александр Ейбог – Мурманск, Андрей Хоменко – Новосибирск, Артем Кабанов – Москва, а Сыктывкар представляли Александр Потапов и Константин Кулебов. Спортсмены начали борьбу с жима бревна.

С ним успешно справились все силачи, кроме Константина Кулебова – ему не повезло и он получил травму, из-за которой не смог продолжать участие в состязаниях.

Зрители переживали за участников и изо всех сил болели за богатырей. Унять нервное напряжение после первого этапа соревнований сыктывкарцам помогло выступление танцовщиц “РЕГИОН 11”.

Следующим испытанием стала эстафета. Участникам нужно было выполнить “прогулку фермера” с отягощением до гигантской покрышки, а потом эту покрышку допереворачивать до отмеченной точки.

Ведущий отметил, что вес каждой покрышки – 320 килограммов.

После эстафеты для сыктывкарцев провели показательные выступления борцов вольного стиля и самбистов.

Самым зрелищным и даже несколько пугающим этапом “Силового экстрима” стал трек-пул: силачи впрягались в лямки и тащили за собой целый грузовик. Видео, как это было, можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

У первого участника не вышло сдвинуть громадную машину с места, но остальные силачи сразу нашли причину – грузовик оказался передними колесами в канавке, а из такого положения вытащить автомобиль практически невозможно. Поэтому грузовик немного подвинули и дело пошло – все участники, даже самый легкий из них, успешно дотащили автомобиль до нужной отметки. В этом им помогал канат, привязанный к “якорю” – “колодцу”, за него можно было цепляться, чтобы помогать себе руками.

Пока спортсмены отдыхали после такого серьезного испытания, девушки из “РЕГИОН 11” выступили с еще одним танцевальным номером.

Следующим этапов в состязаниях стал “Колодец”. Конструкцию весом в 280 килограммов нужно было протащить несколько метров. Когда ведущий озвучил вес “колодца”, он сразу уточнил у зрителей, верят ли они в то, что это возможно. Чтобы развеять сомнения сыктывкарцев в том, что вес действительно нешуточный, ведущий пригласил желающих мужчин выйти и попробовать поднять снаряд. Первый сыктывкарец по имени Александр не смог этого сделать несмотря на свою неплохую физическую форму. А второй рискнувший горожанин – тоже Александр – смог поднять лишь край “колодца”.

Поэтому этот этап тоже не на шутку взволновал зрителей – богатыри впечатлили сыктывкарцев скоростью, с которой пронесли тяжелый снаряд от точки до точки.

Перед финальным этапом ведущий провел конкурс среди зрителей. Принять участие вызвались три парня и одна девушка – профессиональная лыжница.

Им нужно было пронести две бутыли с водой по 19 литров до конуса и обратно. К сожалению, девушка выбыла в первом этапе. Двоим лучшим участникам вручили воду от спонсора мероприятия и сертификаты.

Последним испытанием для тяжелоатлетов стали камни Атласа, которые нужно было поднимать на постаменты из бочек.

Всего их было четыре штуки, а вес увеличивался от одного к другому. Последний камень весом в 180 килограммов так никто и не поднял. Чтобы хватать и удерживать камни было проще, спортсмены использовали специальный клей.