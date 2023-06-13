Эндокринолог назвал 5 внешних изменений, с которыми срочно нужно обращаться к врачу

Внезапное снижение веса и появление прыщей может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, перечислив в своем Telegram-канале пять внешних перемен, после появления которых следует насторожиться, пишет портал 360tv.

"Гуляющие" килограммы

Резкое похудение, которое ничем не обусловлено, может указывать на раковую опухоль и другие опасные недуги. Врач посоветовала обратиться к специалисту в этом случае.