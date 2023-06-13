Сводный отряд МВД по Республике Коми отправился в командировку на Кавказ

70 полицейских из Коми в составе сводного отряда МВД отправились в плановую командировку на Северо-Кавказ страны. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Сотрудники служб будут следить за общественным порядком в регионе, а также отвечать за безопасность граждан.
Министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Андрей Сицский перед отправкой провел смотр личного состава. Он призвал сотрудников на профессиональном уровне выполнить поставленные перед ними задачи.
Напомним, в прошлом месяце, 17 мая, в Сыктывкаре подразделения МВД, ФСБ и другие силовики провели учения с использованием имитационных средств. Жители микрорайона Орбита, в котором проходили учения, могли слышать звуки холостых выстрелов. В МВД Коми заранее обратились к сыктывкарцам с просьбой сохранять спокойствие.