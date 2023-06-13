Сводный отряд МВД по Республике Коми отправился в командировку на Кавказ

70 полицейских из Коми в составе сводного отряда МВД отправились в плановую командировку на Северо-Кавказ страны. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Сотрудники служб будут следить за общественным порядком в регионе, а также отвечать за безопасность граждан.

Министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Андрей Сицский перед отправкой провел смотр личного состава. Он призвал сотрудников на профессиональном уровне выполнить поставленные перед ними задачи.