В Коми из-за нехватки рабочих рук растут зарплаты

Рост зарплат в Коми продлится минимум до конца 2023 года. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на специалистов hh.ru . На рынке труда наблюдается острый дефицит кадров, в связи с чем работадатели готовы предлагать все большие зарабатные платы своим сотрудникам.



Наиболее сильный скачок зарплат наблюдается в маркетинге. Если в прошлом году средняя зарплата сотрудников не превышала 35000 рублей, сегодня за эту же работу бизнесмены готовы предложить 75000 рублей. Заметное повышение оплаты труда в сфере продаж и обслуживания: с 36 800 рублей до 39 400 рублей, в автомобильном бизнесе - с 69100 до 77700 рублей, в сельском хозяйстве - с 96 500 до 109 700 рублей.



Спортивные клубы и фитнес центры также стали более щедры по отношению к своим работникам. Сегодня они готовы платить около 70 тысяч рублей, тогда как год назад эта сумма не превышала 34 тысяч и рублей. В сфере искусств и развлечений теперь можно заработать в среднем 68633 рубля, что почти на треть больше прежних зарплат.



В ряде сфер уровень зарплат, напротив, понизился. Так в ИТ-секторе теперь получают на 8% меньше, а в области высшего менеджмента зарплаты упали на 25%.



Специалисты отмечают, что конкуренция на рынке за рабочие места может привести к инфляции. Предлагая все более высокие зарплаты, предприниматели несут серьёзные расходы на содержание персонала. В связи с чем они вынуждено повышают цены на товары и предлагаемые услуги, провоцируя тем самым предпосылки для роста инфляции.