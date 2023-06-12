Воздушные змеи, стрельба из лука, паркур и армреслинг: как прошел День России в Сыктывкаре

12 июня в нашей стране традиционно празднуется День России, а также День Сыктывкара. В этот день в столице Коми проходят разные праздничные мероприятия: показательные выступления, соревнования, фестивали и турниры. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” побывал на праздничной программе в парке им. Кирова и узнал, как там развлекали горожан.

В парке имени С.М. Кирова для сыктывкарцев подготовили мероприятия на турниковом комплексе, спортивной площадке, верхней набережной, баскетбольной площадке и в скейт-парке.

С 12:00 до 16:00 в парке проходил фестиваль экстремальных видов спорта — скейтбординга, самокатов и BMX. Также для горожан организовали показательные выступления и соревнования по паркуру и фитнес-аэробике и чемпионат Сыктывкара по армреслингу.

Сыктывкарцы также могли поучаствовать в летнем фестивале ”Рекордсмен ГТО”, городских соревнованиях по баскетболу, мини-футболу и волейбол, стрельба из лука, фестиваль воздушных змеев.

Горожане поделились своими впечатлениями о празднике и рассказали, почему важно проводить такие мероприятия.

Арина Кравчук рассказала, как прошел День России:

”Праздник нам понравился, очень позитивные эмоции. Мы предлагаем сыктывкарцам поиграть в коми народную игру шег, сфотографироваться с девушками в национальных костюмах, поучаствовать в мастер-классе по росписи салфеток. Многие с радостью принимают участие”.

Полина Старцева поделилась своими впечатлениями о празднике: