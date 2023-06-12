Хедлайнер концерта на День города передал теплые слова сыктывкарцам

12 июня празднуется День России. Также в Сыктывкаре празднуется День города. По случаю праздника в столице Коми проходят ярмарки, разные развлекательные мероприятия, а к вечеру на Стефановской площади Сыктывкаре пройдет вечерний праздничный концерт.

Хедлайнером мероприятия стал концертный оркестр под управлением Игоря Пономаренко. Никита Чернов пообщался с известным дирижером и попросил его поздравить жители столицы Коми с праздником.