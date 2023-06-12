Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Хедлайнер концерта на День города передал теплые слова сыктывкарцам

Хедлайнер концерта на День города передал теплые слова сыктывкарцамСтопкадр из видео "Про Город Сыктывкар"

12 июня празднуется День России. Также в Сыктывкаре празднуется День города. По случаю праздника в столице Коми проходят ярмарки, разные развлекательные мероприятия, а к вечеру на Стефановской площади Сыктывкаре пройдет вечерний праздничный концерт.

Хедлайнером мероприятия стал концертный оркестр под управлением Игоря Пономаренко. Никита Чернов пообщался с известным дирижером и попросил его поздравить жители столицы Коми с праздником.

Игорь Пономаренко отметил, что у нашей страны богатая история. Также дирижеру понравился тот факт, что в отличие от Санкт-Петербурга, День города Сыктывкар празднуется в один день с Днем России. 

В конце поздравления Игорь Пономаренко пообещал жителям Сыктывкара хороший вечер на концерте.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости