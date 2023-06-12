В Сыктывкаре прошел ночной забег ”Рытья кар”

11 июня в Сыктывкаре прошел забег ”Рытья Кар”. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, кто в нем участвовал и кто занял призовые места.

11 июня в 22:00 в Сыктывкаре стартовал ночной забег. В нем поучаствовали как профессиональные спортсмены, так и любители.



Они бежали на дистанции в пять и 10 километров от Стефановской площади, сворачивая на Куратова, затем на Пушкина, по Сысольскому шоссе, сворачивая на Гаражную, потом на Димитрова, и снова на Куратова, возвращаясь к Стефановской площади.

Победителями в номинации ”бег на 5 километров” стали — Елизавета Плотникова в категории ”женщины от 18 до 35”, Микова Елена в категории ”женщины от 35 лет”, в номинации ”бег на 10 километров” — Никулина Татьяна в категории ”женщины от 18 до 35 лет”, Гададжикова Ольга — в категории ”женщины от 35 лет”, в номинации ”бег на 5 километров” в категории ”мужчины от 35 лет” — Попов Анатолий, ”мужчины от 18 до 35 лет” — Павел Истомин.

Ольга Бондаренко, участница забега рассказала, как прошло мероприятие:

”Впервые бегала в своем, уже ставшем родным, городе. Да и забег ночной у нас проводился впервые. Ведущий, со сцены говорил, повторяя слова Горация: "Если хочешь быть сильным – бегай! Если хочешь быть красивым – бегай! Если хочешь быть умным – бегай!" Здорово, что я могу это делать – бегать! Пробежала 10 км, больше не предлагалось, что, в общем-то, оказалось хорошо для меня. Давно не было тренировок, поэтому дистанция далась нелегко. Очень рада, что все случилось. Волонтеры и полиция поддерживали на протяжении всей трассы. Огромная благодарность всем организаторам и участникам забега. Бег – это способ измерить свои силы, а не просто пробежать дистанцию”.

Елена Зиновьева, участница забега, поделилась своими впечатлениями: