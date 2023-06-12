Психолог Михаил Лабковский рассказал, кто чаще изменяет: мужчины или женщины

Поговорить об изменах народный психолог Михаил Лабковский всегда рад, ведь эта благодатная тема неизменно вызывает горячий интерес у подписчиков, пишет портал Super.
Чаще всего ей обеспокоены женщины, но, вопреки распространенному мнению, эксперт сразу обозначил: в контексте измен выделять мужской пол или женский нельзя. Все дело в гендерной социализации и сексистских стереотипах.
"Если у мужчины несколько партнерш, он настоящий Дон Жуан", — привел пример Михаил.
Женщина же, которая по каким-то причинам оступилась, считается "сексуально распущенной".
Психолог объяснил, что девушки реже обсуждают с подругами свои похождения из-за стереотипов. Если поделилась — жди осуждения. В современном мире о предубеждениях пора забыть и жить своим умом. А вот измены часто становятся для пар реальной проблемой во многом из-за того, что люди не доверяют друг другу и врут.