Психолог Михаил Лабковский рассказал, кто чаще изменяет: мужчины или женщины

Поговорить об изменах народный психолог Михаил Лабковский всегда рад, ведь эта благодатная тема неизменно вызывает горячий интерес у подписчиков, пишет портал Super. Чаще всего ей обеспокоены женщины, но, вопреки распространенному мнению, эксперт сразу обозначил: в контексте измен выделять мужской пол или женский нельзя. Все дело в гендерной социализации и сексистских стереотипах. "Если у мужчины несколько партнерш, он настоящий Дон Жуан", — привел пример Михаил.

Женщина же, которая по каким-то причинам оступилась, считается "сексуально распущенной".