Выплаты по больничным повысят: суммы уже известны

С 1 января 2024 года выплаты по больничным привяжут к минимальной заработной плате. Об этом рассказала управляющая Фондом социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Юлия Бердникова во время пресс-конференции БелТА.
Сейчас минимальная зарплата составляет 554 рубля. В то же время минимальные больничные все еще рассчитывают из половины среднего бюджета прожиточного минимума — 176 рублей.
Юлия Бердникова подчеркнула, что в итоге минимальная выплата по больничному станет в три раза больше, цитирует специалиста "Sputnik Беларусь".
Как прописано в постановлении правительства, по новым правилам изменения затронут и учет стажа работника. Сейчас за первые 12 дней больничного платят 80% утраченного заработка, и только после уже считают стопроцентный. С 1 января те, кто проработал как минимум 10 лет с уплатой взносов в ФСЗН, с первого же дня больничного получат 100% своего заработка. Для остальных по-прежнему будет 80%.
Кроме того, учтут и все места работы человека, если они менялись. В итоге для некоторых работников это увеличит выплаты по бюллетеню, а с другой — те, кто продолжает работать по одному из мест во время болезни, лишатся компенсации.
Еще одна новация: рассчитывать среднедневной заработок для компенсации по больничным будут с учетом не шести месяцев, а 18. В ведомстве считают, что изменения позволят исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму выплаты по больничному.