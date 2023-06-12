Выплаты по больничным повысят: суммы уже известны

С 1 января 2024 года выплаты по больничным привяжут к минимальной заработной плате. Об этом рассказала управляющая Фондом социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Юлия Бердникова во время пресс-конференции БелТА.

Сейчас минимальная зарплата составляет 554 рубля. В то же время минимальные больничные все еще рассчитывают из половины среднего бюджета прожиточного минимума — 176 рублей.