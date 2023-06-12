В Сыктывкаре пенсионер порезал лицо приятелю и воткнул нож в ягодицу соседа

Суд признал жителя пожилого жителя столицы Коми в нападении на человека. В пылу ссоры пенсионер, который, к слову, уже был неоднократно судим за подобные преступления, воткнул в нож в ягодицу соседа.

Как рассказали в пресс-службе судов республики, это случилось 19 мая 2022 года. В гости к сыктывкарцу пришел знакомый. Они решили выпить, но в ходе застолья произошла ссора и владелец квартиры схватил нож, ударив им приятеля прямо в лицо.