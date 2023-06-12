В Сыктывкаре пенсионер порезал лицо приятелю и воткнул нож в ягодицу соседа

Суд признал жителя пожилого жителя столицы Коми в нападении на человека. В пылу ссоры пенсионер, который, к слову, уже был неоднократно судим за подобные преступления, воткнул в нож в ягодицу соседа.
Как рассказали в пресс-службе судов республики, это случилось 19 мая 2022 года. В гости к сыктывкарцу пришел знакомый. Они решили выпить, но в ходе застолья произошла ссора и владелец квартиры схватил нож, ударив им приятеля прямо в лицо.
Позже, уже в августе того же года, 64-летний сыктывкарец вдруг воспылал чувством ревности. Он заподозрил неладное между его подругой и соседом, после чего снова взял нож и ударил того прямо в ягодицу. Все это вновь произошло в состоянии опьянения.
Суд признал вину сыктывкарца в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия в обоих случаях и назначил ему наказание в виде полутора лет исправительной колонии.