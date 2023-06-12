Назван самый опасный продукт для сосудов

Врачи перечислили самые вредные продукты на столе и в холодильнике, от которых рекомендуется отказаться в первую очередь. Свою позицию высказала эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
"Я бы отказалась полностью от такого процесса приготовления пищи, как жаренье. А также от сахара, свела к минимуму алкоголь, естественно, не надо курить. Желательно не пить соков, газировку. Уберите колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасный способ — запечь кусок мяса, порезать его. Это лучше любой колбасы. И вкусно, и полезно, и сытно", — отметила врач.
Важно и то, как вы едите. Помимо тщательного пережевывания пищи рекомендуется во время еды ни на что не отвлекаться.
"Еще мне не нравится история, когда люди что-то смотрят и едят. Человек, который что-то смотрит и ест, не понимает, что ест, сколько ест, и теряет самое важное — эмоциональный компонент насыщения", — отметила эндокринолог.
По мнению кандидата медицинских наук Анны Кореневич, первым продуктом, который следует убрать из рациона, чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, является сахар. И дело не только в ожирении, но и в развитии атеросклероза, появлении опасных патологий сосудов и прочих недугов.
"Первый и основной продукт, что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар", — уточнила специалист в Telegram, подчеркнув, что «сладости, обладающие высоким гликемическим индексом, нашему организму не нужны ни в каких количествах, от слова совсем», пишет "РГ".