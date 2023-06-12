Педиатр из Коми пояснила, почему младенцы должны спать на спине

На YouTube-канале центра медицинской профилактики Коми "Здоров11" главный внештатный педиатр Минздрава региона Ольга Тарбеева рассказала о необходимости сна на спине в первый год жизни малыша.

По мнению специалиста, этот вариант едиснтвенно безопасный для младенцев. Сон на боку или животе несет за собой определенные риски и потому не рекомендован. Кроме того, младенцу необходимо спать отдельно от родителей в своей кроватке без балдахинов и игрушек. Для качественного сна молодым родителям следует проветривать комнату.