Врач рассказал, к каким последствиям приводит недосып

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, к каким последствиям ведет недосыпание.

По словам специалиста, недосыпание влияет на организм с первого дня. У человека ухудшается самочувствие, могут появиться головная боль и слабость.

"Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы. Это ведет к ожирению и сахарному диабету", — рассказал Бузунов порталу Lenta.Ru.

Врач также отметил, что недосыпание часто становится причиной ДТП. Некоторые люди засыпают за рулем.