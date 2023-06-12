Врач рассказал, к каким последствиям приводит недосып

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, к каким последствиям ведет недосыпание.
По словам специалиста, недосыпание влияет на организм с первого дня. У человека ухудшается самочувствие, могут появиться головная боль и слабость.
"Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы. Это ведет к ожирению и сахарному диабету", — рассказал Бузунов порталу Lenta.Ru.
Врач также отметил, что недосыпание часто становится причиной ДТП. Некоторые люди засыпают за рулем.
"По экспертным оценкам до 5 тысяч россиян гибнут в ДТП за год, заснув за рулем", — подчеркнул Бузунов.