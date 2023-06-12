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Врач рассказал, к каким последствиям приводит недосып

Врач рассказал, к каким последствиям приводит недосып

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, к каким последствиям ведет недосыпание.

По словам специалиста, недосыпание влияет на организм с первого дня. У человека ухудшается самочувствие, могут появиться головная боль и слабость.

"Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы. Это ведет к ожирению и сахарному диабету", — рассказал Бузунов порталу Lenta.Ru.

Врач также отметил, что недосыпание часто становится причиной ДТП. Некоторые люди засыпают за рулем.

"По экспертным оценкам до 5 тысяч россиян гибнут в ДТП за год, заснув за рулем", — подчеркнул Бузунов.

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