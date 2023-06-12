Проект реконструкции Театра оперы и балета в Сыктывкаре подготовит Самарская компания

Самарская компания ООО «Автодор» выиграла тендер на подготовку проектной документации по реконструкции регионального Театра оперы и балета. Об этом сообщает БНК.

В прошлом месяце на портале госзакупок появилась информация об аукционе на подготовку проектной документации по ремонту здания театра оперы и балета Республики Коми. Первончально из регионального бюджета планировалось выделить 74,4 млн рублей. По итогам торгов сумма снизилась почти на треть. Компания ООО «Автодор» из Самарской области предложила за свои услуги самую низкую стоимость 48,7 млн рублей и выиграла аукцион. Контракт находится в стадии подписания. Компания ООО «Автодор» существует на рынке чуть менее 10 лет, занимается работами в области архитектуры, инженерных изысканий.