Хор колледжа искусств Коми выступит на Красной площади в День России

По информации пресс-службы регионального Минкульта, минувшей весной женский хор К олледжа искусств Республики Коми участвовал в отборочном этапе конкурса "Битва хоров". Мероприятие собрало более полутора тясяч артистов со всей страны. Юные таланты Коми вошли в число 35 лучших хоровых коллективов. Сегодня, 12 июня, они выступят в полуфинале на главной площади страны и будут бороться за призовые места.



Исполняющая обязанности министра культуры Коми Мария Балмастова выразила уверенность в том, что артисты республики достойно представят регион:



" В ыступление на одной сцене вместе с известными коллективами и солистами даст бесценный опыт и поможет попасть на финальный гала-концерт конкурса! " - поделилась Балмастова.