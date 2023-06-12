Хор колледжа искусств Коми выступит на Красной площади в День России

По информации пресс-службы регионального Минкульта, минувшей весной женский хор Колледжа искусств Республики Коми участвовал в отборочном этапе конкурса "Битва хоров". Мероприятие собрало более полутора тясяч артистов со всей страны. Юные таланты Коми вошли в число 35 лучших хоровых коллективов. Сегодня, 12 июня, они выступят в полуфинале на главной площади страны и будут бороться за призовые места.
Исполняющая обязанности министра культуры Коми Мария Балмастова выразила уверенность в том, что артисты республики достойно представят регион:
"Выступление на одной сцене вместе с известными коллективами и солистами даст бесценный опыт и поможет попасть на финальный гала-концерт конкурса! " - поделилась Балмастова.
Жители Коми смогут посмотреть прямую трансляцию концерта, которая начнется в 17:00 в группе конкурса во "ВКонтакте".
Отметим, ранее учитель из Коми Дмитрий Воробьев стал победителем всероссийского конкурса "Педагогический дебют – 2023”. Молодой человек преподает историю и обществознание учащимся Гимназии искусств в Сыктывкаре. Мария Балмастова считает такой опыт уникальным для участников, поскольку это дает возможность педагогам с разных уголков России презентовать свои разработки, обменяться опытом преподавания с коллегами и даже найти себе наставников.