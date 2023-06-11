В Сыктывкаре прошел автопробег в честь Дня России

10 июня около 15 машин с флагами проехали по улицам Сыктывкара. Журналист портала ”Про Город” посетил мероприятие и узнал, кто в нем поучаствовал и как пришла идея его организовать.
12 июня в нашей стране традиционно отмечается государственный праздник — День России. В честь приближающейся даты сыктывкарские волонтеры ”Молодой Гвардии” организовали автопробег ”Zа Россию”.
Автомобили проехали с флагами России и Республики Коми от Петрозаводской, 27/1 до республиканского стадиона.
В мероприятии поучаствовали активисты ”Молодой Гвардии Единой России”, студенты СЛИ и СГУ, общественно-политические организации, члены общественной палаты и политических партий.
Организатор автопробега, руководитель аппарата ”Молодой Гвардии" по Коми Владислав Филиппов рассказал, как ему пришла идея организовать мероприятие и как все прошло:
”Рад был организовать этот автопробег. Идея его провести появилась следующим образом: я подумал, что хорошо было бы собрать всех наших единомышленников, патриотов, которые любят нашу Родину. Такие мероприятия необходимы для поднятия патриотического духа среди населения. Я горжусь тем, что являюсь частью ”Молодой Гвардии” и верю, что наше поколение имеет огромный потенциал для изменения мира к лучшему. Вместе мы строим будущее, которое будет благоприятным для всех и вдохновит следующие поколения”.
Волонтер, участник автопробега Екатерина Соболева поделилась своими впечатлениями о мероприятии:
”Я считаю, что участие в автопробеге в честь Дня России — это великолепный способ выражения своей патриотической позиции и поддержки нашей страны. Все прошло организованно, было здорово! Мне очень понравилось участвовать в таком мероприятии. В автопробеге я принимаю участие только во второй раз, но обязательно приду на следующие! Я уверена, что участие в таком мероприятии поможет укрепить чувство гордости за нашу страну и наш народ”.
Студент, участник автопробега Милана Сидорова рассказала, как прошло мероприятие:
”Я считаю, что все прошло на ура, мы организованно целой колонной собрались и проехались до точки назначения, нам сигналили в знак уважения, что только улучшило настроение и приободряло. Мне очень понравилось, тем более, что люди понимали, ради чего они этим занимаются”.