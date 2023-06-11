В Сыктывкаре прошел автопробег в честь Дня России

10 июня около 15 машин с флагами проехали по улицам Сыктывкара. Журналист портала ”Про Город” посетил мероприятие и узнал, кто в нем поучаствовал и как пришла идея его организовать.

12 июня в нашей стране традиционно отмечается государственный праздник — День России. В честь приближающейся даты сыктывкарские волонтеры ”Молодой Гвардии” организовали автопробег ”Zа Россию”.

Автомобили проехали с флагами России и Республики Коми от Петрозаводской, 27/1 до республиканского стадиона.

В мероприятии поучаствовали активисты ”Молодой Гвардии Единой России”, студенты СЛИ и СГУ, общественно-политические организации, члены общественной палаты и политических партий.

Организатор автопробега, руководитель аппарата ”Молодой Гвардии" по Коми Владислав Филиппов рассказал, как ему пришла идея организовать мероприятие и как все прошло:

”Рад был организовать этот автопробег. Идея его провести появилась следующим образом: я подумал, что хорошо было бы собрать всех наших единомышленников, патриотов, которые любят нашу Родину. Такие мероприятия необходимы для поднятия патриотического духа среди населения. Я горжусь тем, что являюсь частью ”Молодой Гвардии” и верю, что наше поколение имеет огромный потенциал для изменения мира к лучшему. Вместе мы строим будущее, которое будет благоприятным для всех и вдохновит следующие поколения”.

Волонтер, участник автопробега Екатерина Соболева поделилась своими впечатлениями о мероприятии: