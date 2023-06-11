Ретроградная Венера – 2023: в какие дни лета категорически нельзя выходить замуж

Этим летом нас ожидает ретроградная Венера, всем известная планета любви. Что это за явление, что от него ждать и чего лучше не делать, рассказал портал Life. По своей сути ретроградной Венерой называют момент оптической иллюзии, когда создается впечатление, будто планета начала двигаться в противоположном направлении, против звезд. В действительности такого, конечно, не происходит. Нам так лишь кажется. Однако, несмотря на это, данное явление играет важную роль для мира астрологии и несёт определённое значение.

Прежде чем планировать свадебную церемонию, следует убедиться в том, что планета любви стоит в благоприятном положении. То есть двигаться должна прямо, находиться в знаке своего управления и быть видимой за пределами лучей Солнца. Также она должна контактировать с планетами-благодетелями и держаться подальше от вредителей. При ретроградном положении такое в принципе невозможно. Еёе гармония нарушена, а, соединяясь с Солнцем, Венера становится невидимой в его лучах, то есть как бы сожжённой.

Главное назначение планеты любви, конечно же, в объединении, создании гармонии и подобных вещах. Но вот в период ретроградности все эти положительные действия как бы искажаются и действуют не совсем в позитивном ключе. К примеру, женатый мужчина может бросить семью ради любовницы. Или стать парой могут два совершенно неподходящих друг другу человека. Это влечет за собой определённые последствия, например осуждение со стороны окружающих, расистские, социальные настроения, с которыми влюблённым придется долго бороться. В период ретроградной Венеры возникает всегда очень много секс-скандалов. Появившиеся пары будут сталкиваться с проблемами, их совместный путь будет весьма сложным.

В этот раз ретроградной Венерой – 2023 будет управлять Чёрная Луна. А потому во второй половине лета всё, что связано с любовью и финансами, будет восприниматься искажённо и даже неадекватно. Появятся сложности с восприятием себя и своей внешности. От экспериментов лучше воздержаться, особенно с пластикой, — последствия непредсказуемы. И как бы не пришлось потом сильно пожалеть. Это вполне подождёт до сентября. Принимать судьбоносные решения в сфере любви тоже не стоит, как и заводить новые романы или изменять своему партнеру. Есть риск, что вы беззаветно влюбитесь в человека, который совсем вас не стоит. Последующий разрыв и разочарование будут болезненными.

Но самое главное, в период ретроградной Венеры – 2023 не советуют заключать браки. Конечно, сразу ударяться в панику не стоит, но если заявление еще не подано, то лучше всё же повременить. В конце концов, прежде свои чувства надо проверить, спешить в таких делах не нужно. Это период, когда можно исправить сделанные ошибки, попросить прощения, примириться с партнёром, если разорвали вашу связь по ошибке. Сейчас отношения проходят проверку. И если связать себя брачными узами в ретроградную Венеру, эта проверка продлится всю семейную жизнь. А такое вряд ли кого-то обрадует.