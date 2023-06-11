У Овнов проблемы, а у Тельцов — удачная возможность: гороскоп на неделю с 12 по 18 июня

ОВЕН На вас могут свалиться и проблемы и успехи одновременно. Это совершенно вас запутает. Вам будет сопутствовать небывалая удача, немалую роль в этом сыграют родственники. Выходные лучше провести в тишине и спокойствие, не ищите приключений.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ

Вас может тянуть на необдуманные риски. Постарайтесь их избежать, они не оправдают ваших душевных и материальных затрат. Упрочится ваш авторитет среди коллег по работе. Все решения следует принимать самостоятельно и продуманно. Поступит выгодное предложение, которое вам не стоит упускать. В выходные устройте себе маленький праздник, вы сможете повеселиться от души вместе с семьей.

Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит преждевременно хвастаться своими успехами, этим можно вызвать зависть окружающих. Постарайтесь создать для себя оптимально удобный режим работы, позволяющий экономно использовать собственные энергетические ресурсы. Одна из важных задач сохранение чувства собственного достоинства. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем. В выходные уезжайте за город.

Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

РАК

Все зависит от того, как быстро вы превратите противников в собственных союзников. Вежливая настойчивость станет залогом вашего успеха. Будьте осмотрительны в выражениях, вас могут понять буквально. В выходные вы почувствуете необходимость в поддержке, но не стоит показывать свою уязвимость всем и каждому.

Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – пятница.

ЛЕВ

Вы многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Важно не опаздывать. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из равновесия, не давайте ему такого повода. В выходные дни настойчивое желание перемен подтолкнет вас к решительным действиям.

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – среда.

ДЕВА

Необдуманные действия категорически недопустимы. Даже в сущих мелочах. Можете рассчитывать на опыт и поддержку самых близких. Возможные затруднения на работе не должны стать поводом для поиска нового места, так как это окажется пустой тратой времени. В выходные друзья помогут осуществлению замыслов.

Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

ВЕСЫ

Не стоит себе перегружать. Постарайтесь несколько сократить объем работы. Возможны неожиданные, но приятные известия. Вас могут вовлечь в служебные интриги, но вам удастся привлечь к себе внимание руководства и заручиться поддержкой влиятельных лиц. В выходные отдохните.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

СКОРПИОН

Самое время разобраться с долгами, урегулировать отношения с партнерами, привести в порядок финансы. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть у вас по отношению к партнерам. Возможны проблемы и непонимание в семье.

Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ

Держите свои идеи и планы при себе. Если вы не обманываете себя, то перед вами откроются новые возможности, и везение будет сопутствовать во всем. Вам необходимо проявить инициативу в применении своих замыслов на практике. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. В выходные могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

КОЗЕРОГ

Вас могут загрузить сверхурочной работой, но достойная компенсация благоприятно отразится на вашем финансовом положении. Не стоит торопиться проявлять инициативу в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными и даже авантюрными. В выходные вас могут порадовать и вдохновить приятные новости от старых друзей.

Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – понедельник.

ВОДОЛЕЙ

Всем будет бросаться в глаза ваша занятость и эмоциональная напряженность, постарайтесь избежать лишней суеты. Старайтесь не погрязнуть в мелочах, сосредоточьтесь на важных делах и острых проблемах. Вам по силам завершить самые трудные и сложные проекты. Постарайтесь не давать громких обещаний, их сложно будет выполнить. Отношения с детьми изменятся в лучшую сторону.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

РЫБЫ

Вам понадобятся такие качества, как сосредоточенность и уравновешенность, а вот излишняя эмоциональность может помешать. Результаты вашего труда зависят от вложения сил. Постарайтесь лишний раз не появляться в поле зрения начальства, лучше избегать конфликтов. В выходные вероятны проблемы с домашними, не относитесь к ним легкомысленно, они могут оказаться намного сложнее, чем вам это представлялось.